İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği” bir çerçevede şekillendiğini ifade ederek, anlaşmayı ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ali Hamaney’in "kanının meyvesi" ve "İran halkının sahadaki varlığının bir başarısı" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz."