Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü farkındalık etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, “Otizm eksiklik değil, farklılıktır” sloganıyla düzenlenen etkinlikte KTSÜ Sağlık Bilimleri Dekanı Meryem Güvenir Olgu, Çocuk Gelişimi Bölümü Dekanı Nilgün Can Sarp, bazı öğretim görevlileri ve öğrenciler üniversitede dolaşarak otizmle ilgili kısa bilgi verdi.

KTSÜ Genel Sekreteri Cenk Paşa’yı da ziyaret eden heyet farkındalık etkinliğinin amacını anlattı.

Paşa, kısa konuşmasında, “Otizmli bireylerin topluma tam ve eşit katılımını desteklemeliyiz.” dedi.