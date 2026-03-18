İskele’de ve Serdarlı yakınlarında, dün yaşanan iki iş kazasında, iki işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında İskele’deki bir sitede kuyu kazma işlemi yapıldığı sırada, sondaj makinesinin sıkışan halatını çözmeye çalışan Ahmed Butt (E-38) dengesini kaybederek 3.80 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Butt, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaburga kemikleri ile omuriliğinde kırık teşhisinin ardından sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakındoğu Hastanesinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, dün saat 15.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzeri Serdarlı yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinin inşaat alanında iş kazası meydana geldi. Kazada, Mehmet Yılmaz (E-41), inşaatın çatı kısmında sandviç panellerini döşediği sırada dengesini kaybedip sekiz metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileği ile omurgasında kırık olduğu teşhisi ile yapılan ameliyatının ardından Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.