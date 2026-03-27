Dörtyol’da dün, M.F.(E-62) bir taraf olup, diğer taraf olan N.G.(E-69), Ü.G.(E-67) ve A.G.(K-64) ile kavga etti. Kazvada aldığı darbeden dolayı N.G’nin göğüs kemiği kırıldı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.G., yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm şahıslar aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.