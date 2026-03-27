Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin kurultay sürecini tamamlayıp, seçime hazır hale geldiğini belirterek, “TDP, alternatif bir parti olarak Meclis'te toplumun sesi olacak” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.

-“Kurultay süreci kavgasız, demokratik ve güçlenerek geçiyor”

TDP’nin, yeniden mecliste yeri almasının önemine işaret eden Çeler, kurultayın ertelenmemesi yönünde demokratik bir karar aldıklarını ifade ederek, tüm ilçe kongrelerinin kavgasız ve sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

29 Mart Pazar günü yapılacak kurultayın ardından parti meclisinin yenileneceğini belirten Çeler, bunun TDP’nin yeni sürece hazır olduğunun açık göstergesi olacağını kaydetti.

-“TDP artık daha kapsayıcı, daha çözüm odaklı bir parti”

Toplumun farklı kesimlerinden destek gördüklerini belirten Çeler, geçmişte TDP’nin yalnızca emeği savunan, özel sektöre uzak duran ve zaman zaman yanlış algılarla karşı karşıya kalan bir parti gibi gösterildiğini söyledi.

Bu algının değiştiğini ifade eden Çeler, TDP’nin bugün daha ılımlı, daha kapsayıcı ve çözüm önerileriyle öne çıkan bir siyasi yapı haline geldiğini kaydetti. Çeler, Meclis dışında kalınan dönemin moral açıdan zor geçtiğini ancak bu sürecin öz eleştiri yapma ve parti politikalarını geliştirme açısından fırsata çevrildiğini belirtti. Çeler, yerel iş gücü, emeğin korunması, ulusal sermayenin önemi ve adil vergi sistemi üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çeler, “TDP alternatif bir parti olarak Meclis'e girecek ve toplumun sesi olacaktır” dedi.

-“Toplum artık ciddi bir değişim istiyor”

Toplumda siyasete karşı büyük bir bıkkınlık oluştuğunu ve birçok insanın hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair güçlü bir inanç geliştirdiğini kaydeden Çeler, hükümetin, toplumu hayal kırıklığına uğrattığını savundu. Çeler, özellikle devletin en üst kademelerinin yolsuzlukla anılmasının bu algıyı daha da ağırlaştırdığı görüşünü belirtti.

Her kesimde hissedilen bıkkınlığın yeni bir sol koalisyon beklentisini güçlendirdiğini kaydeden Çeler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun ne yapabileceğinin görüldüğünü ifade ederek, genel seçimlerde ciddi bir değişimin yaşanacağını savundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sergilenen ortaklığın ardından, olası bir hükümet modelinde CTP ile kurulabilecek bir ortaklığın da gündemde olduğunu belirten Çeler, eleştirilerinin yanlış anlaşılmamasını istediğini ancak bazı konularda daha dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Mecliste hükümetin getirdiği düzenlemelere yaklaşım konusunda temkinli olunmasının önemine işaret eden Çeler, özellikle anayasa değişikliği ve seçim yasası gibi başlıklarda verilen desteğin sonuçlarının iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Seçim yasasında yapılacak değişikliklerin ülkeyi iki partili yapıya sürükleyebileceğini belirten Çeler, demokrasiye önem veren partilerin bu tür konularda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

-“Basının eline kelepçe vurulamaz”

Basın Yasası ve Ceza Değişiklik Yasası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının zaman zaman iftira ya da mesnetsiz iddialarla karşı karşıya kalabildiğini ancak “basının eline kelepçe vuracak” yasal düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Araştırmacı gazetecilik yapan kişilerin, usulsüzlük ve yasa dışılıkları yazdıkları için baskı altına alınmasının ya da ceza tehdidiyle susturulmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydeden Çeler, bunun halkın habere erişim hakkını da zedeleyecek, anti-demokratik bir adım olduğunu ifade etti.

-“TDP dijitalleşmeye ciddi hazırlık yapıyor”

Hem ekonomik hem de diğer birçok alanda önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu dile getiren Çeler, ekibinde çok deneyimli isimlerin yer aldığını belirtti. Dijitalleşme konusunda TDP’nin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ifade eden Çeler, toplumun bu alandaki anlayışını daha ileri taşımak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

-“Hükümetteyken hükümet gibi, muhalefetteyken muhalefet gibi davranırız”

Mücadelelerinin temelinde memleket sevgisinin bulunduğunu ifade eden Çeler, TDP’nin, hükümetteyken hükümet gibi, muhalefetteyken muhalefet gibi davranan bir parti olduğunu kaydederek, aynı ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla yollarına devam edeceklerini belirtti.