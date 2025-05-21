(Kamalı Haber) Lefkoşa'da meydana gelen “suç gelirini aklama ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapma” suçlarından tutuklanan Ramadan Uzuner,Ergün Demir ve İlker Zencilek mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis, zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip Uzuner'e verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti. Zanlı Uzuner’in avukatı polise soruşturma kapsamında herhangi bir kamera kaydı veya banka döküm belgesi bulunup bulunmadığını sordu. Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Savunma, paranın kaynağının tespit edilip edilmesini sordu, polis araştırmalarının devam ettiğini belirtti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.