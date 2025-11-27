Güney Kıbrıs’taki Limanlar İdaresi tarafından yapılan açıklamada “Zigi’deki” (Terazi) deniz bölgesine LPG taşınması için rıhtım inşa edilmesi ve iki deniz altı boru hattı yerleştirilmesinin 2026 yılının şubat ayının ortalarında tamamlanmasının beklendiği haber verildi.

Rum Limanlar İdaresinin Sayıştay Başkanlığının konuyla ilgili raporundaki ifadelere yanıt verdiğini ve projenin güvenli bir şekilde ilerlediği güvencesi verdiğini yazan Haravgi gazetesi, projenin şu anda ihtiyaç duyulan sürenin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşmış durumda olduğunu kaydetti.

Taşınacak olan LPG’nin tehlikeli olması nedeniyle, projenin güvenli bir şekilde tamamlanması ve faaliyete geçmesi için yedi ek sözleşme daha imzalandığını da dile getiren limanlar idaresi, buna paralel olarak yetkili bakanlıklar ve petrol şirketlerinden oluşan konsorsiyumla sürekli iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Projenin Güney Kıbrıs açısından uzmanlık isteyen ve sıra dışı olarak nitelendirilmesi yanı sıra LPG’nin güvenli bir şekilde boşaltımının yapılması için gerekli olarak da addedildiğini yazan gazete, Rum Limanlar İdaresinin yaptığı açıklamada Sayıştay Başkanlığının projeyle ilgili tavsiyelerini ciddi şekilde göz önüne aldığını belirttiğini ekledi.