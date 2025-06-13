“Heyet üyelerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliği’nde misafir ediliyor”

Dışişleri Bakanlığı İran’da bulunan KKTC heyetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliği’nde misafir edildiğini ve güvende olduğunu açıkladı.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç'tan oluşan heyet Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Hamadan şehrinde gerçekleştirdiği “3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarlarına katılmak için İran'a gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, heyetin bugün ülkeye dönüş yapmasının beklendiği ancak İsrail’in İran’a yönelik saldırısı nedeniyle tarifeli uçuşların iptal olduğu belirtildi.

“Heyet üyelerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliği’nde misafir edilmekte olup, güvendedirler.” denilen açıklamada, heyetin mümkün olan en kısa süre içinde ve en güvenli şekilde ülkeye dönüşlerinin sağlanması maksadıyla Bakanlığın yoğun çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.