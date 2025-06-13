Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni nesil yazar kasa kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Gelir ve Vergi Dairesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Döviz kurları… Dolar 39,43, Euro 45,55, İngiliz Sterlini 53,45 TL
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“12 Ocak 2023 tarihli ve 10 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Yasası Tebliğ No:14’e göre eski nesil yazar kasaların kullanım süresi 1 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

KDV Tebliğ No:14 uyarınca, yazar kasa kullanmak zorunda olan tüm vergi yükümlülerinin, eski nesil yazar kasaları kullanma süresi sona ereceğinden, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu vardır. Tüm ilgililere önemle duyurulur.”