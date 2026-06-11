Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin kararının, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliği ile ilgili olmadığını belirtti.

Bakanlık, Rum tarafının, AB Dönem Başkanlığını istismar ederek ve üye ülkelerin de desteğini alarak, hukuki ve teknik nitelikli bir konuyu siyasileştirdiğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2001 tarihli IV. Rum kararının mülkiyete ilişkin başlığının icra denetiminin, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi önünde devam etttiği hatırlatıldı. Bahsekonu başlığın, Delegeler Komitesi tarafından 9-11 Haziran 2026 tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirilen toplantıda ele alındığı kaydedildi.

Açıkalamada “Avrupa Konseyi’nin AİHM kararlarının icra denetiminden sorumlu Sekretaryası, bugüne kadar yaptığı değerlendirmelerle, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize kanaat getirerek, bu başlığın icra denetiminin tamamlanabileceğini defalarca vurgulamıştır. Ancak, Rum tarafının hukuki ve teknik nitelikteki bu süreci siyasileştirmesi neticesinde, anılan başlığın icrasının kapatılması mümkün olmamıştır” denildi.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

“Gelinen aşamada, Delegeler Komitesi, AİHM’nin IV. Rum başvurusu hakkındaki 2014 tarihli tazminat kararında yer alan mülkiyete ilişkin bazı ifadelerin yorumuna yönelik taslak bir çalışma yapmak üzere ilgili Sekretaryayı görevlendirmiştir. Delegeler Komitesi, bugünkü kararla hazırlanacak taslağı değerlendirmeye yönelik prosedürel bir karar almayı tercih etmiştir.

Rum tarafı AB Dönem Başkanlığını istismar ederek ve üye ülkelerin de desteğini alarak, hukuki ve teknik nitelikli bir konuyu siyasileştirmiştir. Böylelikle, Rum tarafı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi tarafından yürütülen icra denetim mekanizmasının etkinliğini sorgulatır duruma getirmiştir. Bu itibarla, Delegeler Komitesi, GKRY tarafından maruz bırakıldığı çıkmaz ve akameti ortadan kaldırmaya yönelik bir manevra yapmak zorunda kalmıştır.

Söz konusu karar, kesinlikle Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliği ile ilgili değildir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğini sorgulama yetkisi bulunmamaktadır.

TMK’nın etkinliğine ilişkin karar verebilecek tek yetkili merci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Kaldı ki, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olduğu AİHM tarafından alınan kararlarda defalarca vurgulanmış ve en son Haziran 2025 yılında alınan kararla da bir kez daha teyit edilmiştir.

KKTC makamları ülkemizdeki mülkiyet rejiminin teminatı niteliğinde olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak üzere gerekli desteği vermeye önümüzdeki dönemde de devam edecektir.”