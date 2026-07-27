Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 11.45’te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman yarın akşam saat 19.00'da ara bölgede Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

- Guterres’in programı

BM Genel Sekreteri Guterres, yarın saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman'la makamlarında ayrı ayrı görüşecek.

BM Genel Sekreteri, saat 12.30’da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'deki anıta çelenk koyma törenine katılacak.

BM’den yapılan açıklamaya göre, Guterres saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek; saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek.

-Üçlü görüşme çarşamba günü

Guterres, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Antonio Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Guterres’e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in eşlik etmesi bekleniyor.