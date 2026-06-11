Dışişleri Bakanlığı, bugün gayrı yasal olarak Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına giriş yapan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını ve gerekli uyarılar yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Yazılı açıklamada, “Olayla ilgili olarak yürütülen incelemede, söz konusu şahsın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itfaiye teşkilatında görevli olduğu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile birlikte Ara Bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğu anlaşılmıştır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 Haziran 2026 tarihinde BMBG refakatinde bulunan bir Rum şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Çayhan Düzü’ne gayrı yasal giriş yaptığı tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak yürütülen incelemede, söz konusu şahsın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itfaiye teşkilatında görevli olduğu ve BMBG ile birlikte Ara Bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğu anlaşılmıştır.

Gayrı yasal olarak topraklarımıza giriş yapan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler ve soruşturma yürütülmüş, gerekli uyarılar yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştır.

BMBG’nin bir kez daha KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesi, bu da yetmezmiş gibi faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi kabul edilemezdir.

Olayla ilgili olarak BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve yaşanan ihlal protesto edilmiştir.

BMBG’nin bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlaması, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik yaratmaması bakımından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Çayhan Düzü’nün KKTC toprağı olduğunu ve bölgenin yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Şubesi tarafından sağlandığını vurgularken, ülkemizin egemenlik haklarını ve ülke sınırlarımızın korunması konusundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”