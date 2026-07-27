Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar, BM Genel Sekreterinin ziyaretinin Kıbrıs konusunda genişletişmiş toplantının önünü açmasını beklediklerini söyledi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre İncirli, Nazar Erişkin’in sunduğu Güne Dair programına konuk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sekiz yılı aşkın süredir durağanlaşan çözüm sürecinin yeniden hareketlenmesini önemli gördüklerini söyleyen İncirli, Guterres’in ziyaretinin yalnızca sembolik bir temas olmaması gerektiğini belirterek, “Biz bu ziyaretten anlamlı bir 5+1 toplantısına giden yolun açılmasını bekliyoruz. Gutteres’in Kıbrıs'a gelişi son bir deneme veya veda anlamı taşımamalı. Bu geliş, çözüm yolunda adım adım ilerleyeceğimiz sürecin önünü açacak bir gelişme olarak okunmalıdır.” dedi.

Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengelerin Kıbrıs sorununu yeniden uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdiğini ifade eden İncirli, çözüm arayışında siyasi eşitlik ve güvenlikten taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

-Mülkiyette atılan adımlar

Rum liderliğinin mülkiyet konusunda attığı adımların kapsamlı çözüm perspektifi yerine süreci tıkamaya hizmet ettiğini söyleyen İncirli, “Mülkiyet konusu kapsamlı çözümün bir parçasıdır. Tek tek insanları hedef alan uygulamalar doğru değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu önerilerin de geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslerin ürünü olduğunu belirten İncirli, Türkiye ile istişare içerisinde, sakin ama kararlı bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini ifade etti. İncirli, “Biz ne istediğini bilen bir halkız. Çözüm isteyen taraf olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hükümeti uzun süre seçim tarihini açıklayamamasından dolayı eleştiren İncirli, Hükümetin seçim tarihini ve seçim sistemini kendi siyasi hesaplarına göre şekillendirmeye çalıştığını savundu.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi hangi tarihte, hangi sistemle seçim yapılırsa yapılsın seçime hazırdır. Biz artık seçim tarihini değil, iktidarda ne yapacağımızı konuşuyoruz” dedi.

-"Çok ciddi bir yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturduk"

Ülkede yaşanan ekonomik sorunların temelinde kötü yönetim ve denetimsizlik bulunduğunu belirten İncirli, hükümetin geride ağır bir mali yük bırakacağını söyledi. Yolsuzluk ve usulsüzlük yaşanmaması için kapsamlı reform planlarının da bulunduğunu belirten İncirli, yalnızca geçmişte yaşananların hesabının sorulmayacağını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kurumsal yapının da yeniden düzenleneceğini söyledi. Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Sayıştay başta olmak üzere denetim mekanizmalarının etkin hale getirileceğini belirten İncirli, “Çok ciddi bir yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturduk. Yapısal reformlarla denetim mekanizmalarını güçlendireceğiz” dedi.

-Hayatı ucuzlaştıracak politikalar

Hayatı ucuzlatacak politikalar da hazırladıklarını belirten Sıla Usar İncirli, üretime dayalı ekonomik modelin CTP'nin temel yaklaşımı olduğunu, sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetlerin güçlendirilmesinin vatandaşın yaşam maliyetini doğrudan azaltacağını, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceklerini ve devletin gelir yapısını güçlendireceklerini ifade etti.

Dijitalleşme, liyakat esaslı kamu yönetimi ve kurumsal kapasitenin artırılmasıyla devletin yeniden güven veren bir yapıya kavuşacağını belirten İncirli, “Ülkeyi güven veren kurumlarla yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.