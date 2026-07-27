Yüzerken boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede yapılan tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre saat 13.00 sıralarında Alsancak'ta denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Rana Selek (K-74) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.