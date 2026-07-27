Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Marina Angela Holguin ile bugün yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Marina Angela Holguin ile dün ve daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Sn. Genel Sekreter'in ziyaretine ön hazırlık niteliğinde, yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Yarın ve öbür gün yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Sn. Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz. “