Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andı.

Ertuğruloğlu mesajında, "Hayatını Türk Milleti ve onun bağımsızlığına adamış, fikir ve öngörüleri günümüze de ışık tutan, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan, mazlum milletlerin rehberi olarak tarihe yazılan Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz." ifadelerine yer verdi.