Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, ’Karpaz Master Planını’’ oluşturması için çağrı yaptı.

Dernekten yaptığı açıklamada, bölgenin içinde barındırdığı tarihi, kültürel, doğal güzelliklerin yeteri kadar korunamaması ve katma değer katılamamasının her geçen gün bölge gelişimine zarar verdiğini belirtti.

“Bölge ekonomisini canlandırmak için kontrollü bir planlama kapsamında tüm paydaşların bir araya gelerek ’Karpaz Master Planını’ oluşturması elzemdir” çağrısı yapan Dernek, “Eko Turizm başta olmak üzere tarım-hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, tarihi yapılar, doğal güzellikler bilirkişiler gözetiminde önce bölgeye sonra ülkemize kazandırılmalıdır” dedi.

(AK/ŞEB)