Karakaya’lar dinamit operasyonu ile patladı

(Kamalı Haber) - Mağusa Narkotik polisi tarafından, Tatlısu’dan başlayıp Vadili’ye kadar uzanan gerçekleştirilen Dinamit Operasyonundan uzun süredir takip altında olan uyuşturucu çetesi çökertildi. Mağusa Narkotik Şubesi tarafından Dinamit adı verdikleri operasyon sonucunda çeşit tür uyuşturucu ve yüklü miktarda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Tatlısu’da başlayan ve havaya 4 el ateş edilen operasyon Vadili’de son buldu. Zanlılar Ömer Karakaya, Erdoğan Karakaya ve Bülent Yılmaz polis ekiplerinin makul güç kullanması ile tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik, 21 Ağustos’ta saat 10:00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve takibe başladıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların ilk etapta kiralık araçla, Tatlısu yakınlarında tespit edildiğini, zanlı Bülent Yılmaz’ın araçtan inmesinin ardından, diğer zanlılar Ömer Karakaya ve Erdoğan Karakaya’nın polisleri fark etmeleri üzerine hızla bölgeden uzaklaştıklarını açıkladı. Polis, ilk etapta Bülent Yılmaz’ın suçüstü tutuklandığını takip edilen zanlılar Ömer ve Erdoğan Karakaya’nın, Tirmen köyünde yeniden tespit edildiğini, ancak dur ihtarına uymayarak, havaya 4 el ateş açmalarına rağmen, araçtan bir poşet atarak kaçtıklarını belirtti.

Polis memuru Erkan Çelik attıkları poşetin emare yapıldığını, zanlıların kaçtıkları aracın Vadili’de terk edilmiş halde bulunduğunu ve konu araçta yapılan arama sonucunda, 35 gram kokain türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 162 bin 40 TL, 3 bin sterlin ve 200 Euro nakit para bulunduğunu açıkladı. Polis zanlıların kaçarken Tirmen bölgesinde attıkları poşet içerisinde ise yapılan kontrolde, 50 gram hintkeneviri, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 6 adet uyuşturuculu hap bulunduğunu zanlılar Ömer ve Erdoğan Karakaya’nın ise akşam saatlerinde Vadili’de tespit edildiğini, evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 6 adet uyuşturuculu kağıt, 5 gram kokain ve 1 gram metamfetamin bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu zanlıların yaptıkları beyanların teyit tekzip edileceğini ve alınan emarelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Semra Kaymaklılı Güven zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.