Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bayram gönüllerde olmalıdır. Birbirimize selam verelim, küs isek barışalım, komşumuzun kapısını çalalım, yaşlılarımızın gönlünü alalım” ifadelerini kullandı.

Moral mesajında, Bayram namazı saatiyle ilgili hatırlatma da yaparak, “Kış saati uygulaması bu gece yarısı sona eriyor, yani bu gece saatler bir saat ileri alınıyor, bu durumu göz önünde tutarak Bayram Namazı saatini de gözden kaçırmayalım. Ada genelinde Bayram Namazı; 07:07'de kılınacaktır.” dedi.

Din İşleri Başkanı Moral, mesajında, “Bayram demek; nenelerin, dedelerin dualarıyla, annelerin babaların gözyaşıyla, çocukların bayramlığıyla, kapı kapı gezen çocukların şeker toplamasıyla bereketlenen gün demektir. Bizim Kıbrıs’ta bayramın yeri ayrıdır.” dedi.

Moral, mesajında şunları kaydetti:

“Çocuklarımız bayram harçlığı bekler, ama aslında onlar bizden daha çok; bir tebessüm, bir sevgi, bir ilgi bekler. Bizim örfümüzde, âdetimizde bayram; yoksulun, garibin, kimsesizin de bayramı olsun diyedir.

Bu mübarek günlerde, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Memleketimizin dört bir yanında, Lefkoşa’da, Mağusa’da, Girne’de, Güzelyurt’ta, Mesarya’nın köylerinde, dağda ovada yaşayan tüm kardeşlerimin, gurbetteki evlatlarımızın, ana vatan Türkiye’deki kardeşlerimizin bayramını yürekten kutluyorum.”