KKTC Din İşleri Başkanlığı, Üç Ayların başlangıcı ve 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Din İşleri Başkanlığı mesajında, “Kalplerimizin yumuşadığı, duaların semaya daha içten yükseldiği Üç Aylara ulaşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Şunu herkes iyi biliyor ki, toplumumuzun büyük bir kesiminin Üç Aylara ayrı bir saygı ve hürmeti bulunmaktadır. Her ürünün bir hasat ve kâr mevsimi olduğu gibi, Üç Aylar da bir Müslüman için aynı anlamı taşımalıdır” ifadelerini kullandı.

Mesajda, 25 Aralık Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Regaib Kandili’nin idrak edileceği belirtilerek, “Rabbimizin rahmetine sığınmak, gönüllerimizi arındırmak ve umutlarımızı yeniden yeşertmek için bizlere sunulmuş ilahi bir fırsattır. Regaib Kandili, yalnızca bir gece değil, kalpten kalbe uzanan bir davettir” denildi.

-Şehitler minnetle anıldı

Mesajda, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda bu topraklarda ezanların susmaması, bayrağın hür dalgalanması uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Şehitlerin emaneti olan vatanı korumak ve kardeşliği güçlendirmenin ortak sorumluluk olduğu vurgulanan mesajda, “Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, Regaib Kandilinin ve Üç Ayların ülkemize huzur ve birlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verildi.