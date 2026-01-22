(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da insanlardan para isteyerek dilenen Bahattin Aydın tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Portakal olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 21 Ocak 2026’da Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde saat 13.30 sıralarında çevredeki insanlardan para isteyerek, dilenen zanlının suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının adaya ne zaman ve neden geldiğine dair araştırma yapacaklarını, alınacak ifadeler ve incelenecek kenara görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.