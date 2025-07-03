DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik’le dün gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le ilişkilerini mükemmel seviyede tutması gerektiği mesajını verdi.

Fileleftheros gazetesi, Papadopulos’un Anolik’le görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki mükemmel iş birliği ilişkilerinin korunması gerektiğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Papadopulos, görüşmede “Orta Doğu’daki gelişmeler, Gazze’de ateşkes ihtimali, İran’ın nükleer programı ve Güney Kıbrıs’ta son dönemde ortaya çıkan ve kınanması gereken antisemitizm söylemlerinin” ele alındığını ifade etti.

Güney Kıbrıs ile İsrail’in bir çok alanda mükemmel işbirliği ilişkileri kurduklarını da vurgulayan Papadopulos, İsrail’den Güney Kıbrıs’a yapılacak yatırımları da memnunlukla karşıladıklarını belirtti.