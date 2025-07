Dikmen gücü , Tombala Çoşkusunu Her Perşembe yaşatıyor !



Dikmen’de düzenlenen tombala etkinlikleri, her hafta büyüyen enerjisi ve artan ödülleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.



Katılımcı sayısının artmasıyla birlikte hem heyecan yükseliyor, hem de hediyelerin değeri her hafta daha da zenginleşiyor.



Keyifli vakit geçirmek, eğlenmek be şansını denemek isteyen herkes için açık olan bu organizasyon;

Renkli atmosferi, çekiliş heyecanı ve dostça ortamıyla fark yaratıyor.



Gecede kısa bir konuşma yapan Dikmen Gücü Spor Kulübü Başkanı Selahattin Çello, katılımın artmasının ödülleri de büyüttüğünü vurgulayarak birlikteliğin önemine dikkat çekti.