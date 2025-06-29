DİKKAT! SON ZAMANLARDA HIRSIZLIK OLAYLARI TAVAN YAPTI

Bu kez Hüseyin Depreliye ait ev soyuldu.

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi bölgesinde dün gece Hüseyin Depreliye ait evin oturma odasındaki pencereyi tornavida ile zorlayarak içeri giren Hırsız veya hırsızlar 300 bin tl'ye yakın nakit para yanında buldukları altınları alıp kayıplara karıştı. Son zamanlarda artış gösteren ev açma olaylarından vatandaşlar oldukça huzursuz .Olayla ilgili polis geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatırken bölge sakinleri bu bölgede bir ay içerisinde arka arkaya üçüncü kez ev açıldığını idda ettiler.Ev Sahibi İş adamı Hüseyin Depreli dün akşam evden saat 21.00 sıralarından bir düğün için ayrıldıklarını 23 .30 gibi eve geldiklerinde tüm dolapların ve komodinlerin çekmecelerinin talan edildiğini evde sankide savaş yaşandığını belirtti.Depreli son zamanlarda bu gibi ev açma olaylarının arttığına dikkat ederek para altin gibi eşyaları iyi yerlerde saklamalarını istedi