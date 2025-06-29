Girne’de sakin Ian George Randall Mailly (E-79) dün saat 14.00 sıralarında kaldığı evde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Mailly’nin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

-Hırsızlık ve mülke tecavüz

Girne’de dün sabah saatlerinde bir bisikletçi dükkanından iki adet bisiklet, hava pompası ve cep telefonu çalındı. Meselede zanlı olarak görülen R.C.(E-19) ve İ.G.(E-19) tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

-İzinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de dün saat 12.00 sıralarında bir otele ait araç park yerinde B.Ç. (E-20) ve İ.A. (E-22) sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık verdikleri için tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.