Serbest Kürsü / Levent Özadam
Bizim İlker İpekdal, bir devlet memuru hekiminin meyhane sahibini olduğunu isim vermeden gayet kibar bir dille eleştirdi, bir linç edilmediği kaldı…
Hele de eleştirilerin basın mensupları tarafından gelmesi tam bir facia!
Devlet memuru olan herkes ikinci iş yapıyormuş…
Kendi adına değil de eşinin dostunun üzerine mekan açıyorsa hiçbir sıkıntı yokmuş!
Bu ülkedeki yasaları bildikleri halde eğer bu tür eleştiriler yapılıyorsa demek ki biz artık her olumsuzluğu kanıksamış durumdayız…
Arkadaş, burada İlker kardeşimiz hem sağlık konusunda bir irdelemede bulundu hem de ikinci iş yasağını hatırlattı!
Bunları yaptı diye neredeyse hekim haklı bizim İlker suçlu ilan edilecek…
Düşünsenize bir kere;
Hekim arkadaş gündüz hastanede yüzünde maske ile poz veriyor, akşam oldu mu da elinde rakı bardağıyla…
Bunun neresi normal karşılanabilir ki?
Bizim İlker’i eleştirenlere şunu sormak isteriz;
Eğer yine bir devlet hekimi bu kez meyhane değil de, bir kerhane açsa, bunu da normal karşılayacak mısınız?
Biraz insaf yahu!
…
Özellikle hekim camiası diyor ki;
Bu yılbaşında herkes evinde otursun, ailesiyle baş başa bir kutlama yapsın…
Üst kurul zaten bu konuda bir karar üretti, kimsenin başka bir şansı yok!
Ama bir de şu gerçek var ortada;
Ülke insanının zaten birçoğu yeni yılı evinde televizyon başında geçiriyor…
Yeni yılda asıl eğlenenler şimdiye kadar hep kalın enseli insanlar olmuştur!
Bir de siyasi makam sahipleri tabi ki…
Türkiye’den pahalı ücretler ödeyerek sanatçı getiren casinoların özel eğlence akşamlarında ön masalarda oturanları hiç mi görmediniz?
Özel donatılmış masalarda yedi sülalesiyle şişenin dibini bulanlar düşünsün artık bu yılbaşı akşamında…
Bu yıl vatandaş evde televizyon başında olacak ama ilk kez makam sahipleri de!
Geçmiş yıllarda yiyip içtiklerine saysınlar…
Yaşasın eşitlik!
…
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, o koltukta oturduğu müddetçe belli ki kendinden çok bahsettirecek…
Zira göreve geldikten sonra sivri açıklamalarıyla kiminin desteğini alırken kimi de sert tepki koyuyor!
Arıklı elbette ilk kez böyle bir makamın başında olduğu için dikkat çekip farklı olduğunu göstermek isteyebilir…
Kıb-Tek konusundaki açıklamalardan sonra dün de maaşlar konusunda açıklama yapıp bu konuda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti!
Ortalık bir kez daha kalktı oturdu…
Halkı yanları olabilir ama Bakan Arıklı da, tüm bakanlıkların başında olmadığını unutmamalı!
Ödemelerden sorumlu bakan varken hep ön planda olmaya çalışmak, ilk günlerde doğru değil…
O şimdi kendini tamamen Kıb-Tek’e yoğunlaştırmalı!
Hele de şu yolsuzluk iddiaları…
Ortaya çıkarsın, yolsuzluk yapanlar deşifre olsun, Arıklı zaten kendiliğinden kahraman olacaktır!
…
Kızgın vatandaş telefonda anlatıyor…
Çalıştığı bankadan aramışlar bilgi güncellemesi için imza atması gerekiyormuş!
İyi bir şeydin deyip atlamış gitmiş bankasına…
İmzalar atılmış sonra bankadaki görevli, ‘45 TL lütfen’ diye seslenmiş!
O da ne parası deyince aldığı cevap şu olmuş:
‘Damga pulu parası…”
Konuşmasını şöyle bitirdi;
“Bu bankalar bir harika, kazanmak için muhakkak bir gerekçe üretip gözümüzün içine sokuyorlar…”
Sahi bankalar eğer müşterilerinin bilgilerini güncelliyorsa bunda müşterinin suçu ne?
Yasal mı değil mi onu bile bilmiyoruz!
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, millet müdürlük ve müsteşarlık peşinde koyarken şu anda siz de paylaşılamayan müsteşar konumundasınız. Kutlu bey ne der bilinmez ama Başbakan Saner de sizi ekibine katmak için yoğun çaba sarf ediyormuş. İşin içinden çıkamazsanız yazı tur atın adalet sağlansın deriz.
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Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı için adınız kurum içinde anılmaya başlandı. Hatta bazıları korkmaya bile başladı zira asker kökenli olduğunuz için sıkı disiplin birçoğunun işine gelmeyecek gibi gözüküyor. Hayırlı olacaksa olsun deriz…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, UBP’li olmayan belediye başkanları isyan bayrağını açmaya hazırlanıyor. Hatta gündemlerinde yeni birlik kurma çalışmaları bile var. Birlik içinde huzur ve selameti sağlamak da artık size düşüyor, eğer ikinci bir birlik kurulursa bütün dünya bize güler…
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Sayın Dimağ ÇAĞINER, turizm sektöründe çalışanların sorunları çözülmediği taktirde 20 bin kişinin sokağa inmeye hazırlandığı ve tarihin en büyük eylemlerinin başlayacağı konuşuluyor. Devlet baba burada devlet olduğunu gösterebilirse ne ala, aksi halde ondan sonrası tufan desenize!
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Sayın Dursun OĞUZ, 13’ncü maaşların önümüzdeki gün Salı günü hesaplara yatacağı söylenmeye başlandı. Bu konuda resmi bir açıklama yaparsanız vatandaşı da rahatlatmış olacaksınız zira başka bakan arkadaşlarınız bu konuda yorumlarda bulunmaya başladı.
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Sayın Cengiz ERÇAĞ, uzun süreli elektrik kesintilerinden dolayı nostalji geceleri düzenlemeye başlamışsınız. Daha ne istiyorsunuz ki, teknolojinin olmadığı yerde mutluluk ve huzur vardır. Yok aksini düşünüyorsanız eve bir jeneratör alıp huzursuz gecelere devam edeceksiniz…
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Sayın Erol ÖNEY, geçtiğimiz hafta içinde ciddi bir ameliyat geçirdikten sonra hastanedeki kargaşalar nedeniyle eve gönderilmişsiniz. Büyük geçmiş olsun en kısa zamanda eski sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz.
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Sayın Serkan SOYALAN, halı saha futbol turnuvalarında performans eksikliğiniz gözleniyormuş. Demek ki artık meyhane gecelerine bir süre ara vermek gerek değil mi? Nerede o eski günlerdeki fizik ve kondüksiyonunuz?
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, sendikada ikindi dalga için operasyon girişimleri hızla devam ediyor. Sizin makama İskele’den bir meslektaşınızın getirileceği yakında da düğmeye basılacağını duyduk, hakkınızda hayırlısı artık…
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Sayın Günay ÇERKEZ, iş dünyası ve ekonomi çok zorlu bir dönemden geçerken sessizliğiniz dikkat çekmiş ki bu konuda mesajlarınız gelmeye başladı. Hükümete yakın birisi olarak bu dönem akil insan görevi almanız yön göstermeniz öneriliyor, haberiniz olsun istedik!