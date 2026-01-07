Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dereboyu’nda, Orman Dairesi Fidanlığı önünde yarın ağaç kesimi yapılacağını duyurdu.

LTB Park ve Bahçeler Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi’nde, Orman Dairesi Fidanlığı önünde bulunan, gövdelerindeki hastalık ve çürüme nedeniyle devrilme riski taşıyan, yalancı akasya, zangalak ve biber ağacı yarın gerekli önlemler alınarak kesilecek.