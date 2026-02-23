CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Fiber Optik Protokolü'nün; Anayasa'ya, yasalara aykırı olduğunu, ülkenin gelir kaybına uğramasına sebep olacağını, devletin yetkilerinin devredileceğini, rekabeti ortadan kaldıracağını, eşitsizlik ve tekel yaratacağını kaydetti.

İncirli, hükümete, protokolü geri çekme çağrısı yaptı, devletin bugüne kadarki yatırımlarına, tecrübesine, kurumlarına yazık olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde Anayasa'nın ihlal edilemeyeceğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulunda “Anayasa temeldir, ihlal edilemez.” konulu konuşma yaptı.

Konuşma öncesindeki bilgiye sunuşlar kısmında “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Genel Başkanı İncirli, konuşmasında, geçen haftadan beridir ülkenin türbülans içerisinde olduğunu söyledi ve hükümete fiber optik protokolü ile ilgili sorunları çözmesi amacıyla zaman verdiklerini kaydetti.

İncirli, hükümete, ülkenin tüm kesimlerinin itiraz ortaya koyduğu protokole yönelik uzlaşma zamanı verdiklerini ancak bugün “sıfır” noktasında olduklarını gördüklerini kaydetti.

Kimsenin altyapıya karşı olmadığını hatta herkesin fikir birliği içinde olduğunu ancak sürecin çok kötü yürütüldüğünü, istişarelerin hiç yapılmadığını, protokol yapılırken Anayasa'ya, yasalara, ülkeye göre uygun olup olmadığına bakılmadığını ifade eden İncirli, protokol imzalanırken de bunların yapılmamasını eleştirdi.

İncirli, protokole yönelik hataları anlatmaya devam edeceklerini çünkü hükümetin bir gailesi olmadığını gördüklerini ve hükümetin “gemileri yaktığını” ifade ederek, “Suya batacaksınız.” dedi.

Dertlerinin; ülke, Anayasa, yasalar, kurumların korunması, ülkenin geleceği olduğunu ifade eden İncirli, atılmak istenen adımların, telafisinin olmasının çok zor olacağı adımlar olduğunu kaydetti.

“Biz gerçekten devlet miyiz diye kendinize bir sorun” diyen İncirli, hükümetin, ülkeyi, kurumları, yatırımcıları dışladığını, protokol ile tüm bunların görmezden gelindiğini söyledi, vergi muafiyetinin neye göre verildiğini sordu.

Fiber optik yatırımının ülkede çok gerekli bir yatırım olduğunu ancak bm söz konusu protokolün ülkeye uygun olmadığını ifade eden İncirli, protokolü maddeler üzerinden değerlendirdi ve tek bir yatırımcıya imkanlar sunulduğunu, ülkede tekelleşme yaratılmak istendiğini kaydetti.

İncirli, hükümetin, doğabilecek “vahim” sonuçların farkında olmadığını, çünkü vergi imtiyazı da sağlandığını belirterek, eleştiriler yaptı, “vergi muafiyetinin inanılır gibi olmadığını”, yasaları ancak Meclisin yapabileceğini belirtti.

Vergi imtiyazı yanında münhasır işletme haklarının da devredildiğini, egemenlikten vazgeçildiğini işaret eden İncirli, devletin en güçlü hakkının devredilemeyeceğini ama hükümetin devletin temelini sarstığını kaydetti.

İncirli, bu konuda yapılan yanlışların görülüp geri adım atılacağına sabah Meclis kapısına barikat kurulduğunu ifade ederek, tüm bunların, hükümetin, yaptıklarının farkında olduğunu ve korktuğunu gösterdiğini, çünkü hiç kimsenin Anayasa'nın üzerinde olmadığını vurguladı.

İncirli, protokolün Anayasa'ya aykırılıkları olduğunu ancak Başsavcılıktan görüş istenmediğini ifade ederek, görüş istenmemesinin “kötü niyet” olduğunu savundu.

İncirli, Anayasa ve yasalara aykırı geçirilen protokole karşı tüm milletvekillerini hassasiyete çağırarak, “Anayasa'ya uygun hareket edin, devletin temellerini sarsmak üzeresiniz, biz gereken tüm uyarıları yaptık, ama siz hiç dinlemediniz, neden görüş almadınız, buna karşı günahınız boynunuzadır.” dedi.

İncirli, Başbakan'dan neden görüş alınmadığı ile ilgili açıklama isteyerek, devletin yetkilerini devredemeyeceğini kaydetti, hükümetin Anayasa üzerinde olmadığını, böyle davranamayacağını dile getirdi.

İncirli, Anayasa'nın ülke için önemine vurgu yaptı ve protokol ile bu teminat altına alınan stratejik altyapı olan iletişimin devredilemeyeceğini kaydetti. Devletin gelirlerinden de imtiyaz verildiğini ifade eden İncirli, hükümetin büyük bir suç işlediğini, ihanet içinde olduğunu söyledi.

Ülkede itiraz istenmediğini, hükümetin öyle beklediğini ancak ülkenin 25 yıldan fazla bir zamanına mal olacak bu yanlış adımı anlatmaya, itiraz etmeye devam edeceklerini ifade eden İncirli, rekabetin de ortadan kaldırılmak istendiğini dile getirdi, böyle bir adım atılamayacağını, Anayasa'nın ihlal edilemeyeceğini vurguladı.

İncirli, “Siz kimsiniz, kendinizi her şeyin önüne koyuyorsunuz.” diyerek, protokolde, kamu faydası olmadığını, devletin bir çok şeyden vazgeçtiğini, tarifeleri şirketin belirlemesine imkan sağlandığını, belirsizlik ve tehlikeler olduğunu kaydetti.

Ülkede dünya ile rekabet edebilecek gençler olduğunu, sendikaların ülkeye kurumlara sahip çıktığını, ekonomik örgütlerin en güçlü sesle itiraz koyduğunu belirten İncirli, Meclis kürsüsünden Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın CTP’ye yönelik mesajı ile diğer örgütlerin basın açıklamalarını okudu.

İncirli, bundan sonra yaşanacak tüm zararların sorumlusunun hükümet olacağını ifade ederek, “Bu ülkeye bu kadar nasıl zarar verebilirsiniz." dedi ve süreci hep birlikte yürütmek, toplumsal fayda ile yürütmek varken neden yanlış olan bir anlayışla sürecin yürütülmek istendiğini sordu.

İncirli, protokolün Meclis’ten geri çekilmesini, çünkü geçmesi durumunda çok daha büyük sorunlar yaşanacağını ifade ederek, başka süreçlerle uğraşmak yerine ülkeyi geliştirmek büyütmek refah getirmek ve ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmek için çalışılmasını istedi, “Olduğunuz yerde çok yalnızsınız.” dedi.