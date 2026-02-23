2024’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne layık görülen yazarın öldüğünü kitaplarını yayınlayan Alakarga Yayınları ve Günışığı Kitaplığı duyurdu.
‘Özgürlük Masalı’, ‘Kambur’, ‘Çıkmazda’ yazarın bilinen bazı eserleri.
Yazar hakkında
Necati Tosuner 1944’te Ankara’da doğdu. 1963’te ilk öyküsünü yayınladı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki öğrenimini yarım bırakan Tosuner, iki yıl Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüp 1977’de Derinlik Yayınevi’ni kurdu.
Bir süre Basın İlan Kurumu’nda çalışan yazar, 1983’te reklamcılık alanına geçti. 1996’daysa emekli oldu.
Tosuner, dört yaşından beri engelliydi.