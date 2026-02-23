Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş, Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin eleştirilerde bulunarak, “Devlet olmanın gereği böyle bir konu üzerinde sahiplik hakkınızın olmasıdır.” dedi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre Serdar Denktaş, Kanal T’de katıldığı Güne Dair programında, hükümetin fiber optik yatırımı için “önemli ve stratejik” nitelemesi yaptığını hatırlatarak, tam da bu nedenle projenin KKTC devletinin kontrolünde kalması gerektiğini belirtti. Türk Telekom’un ileride başka bir yabancı ülkeye satılması ihtimaline dikkat çeken Denktaş, bu durumda alınacak önlemlerin ne olduğunu sordu.

Serdar Denktaş, “Elektrik altyapısı, fiber optik gibi altyapılar devletin elinde olmalıdır. Bunlar devlet olmanın gerekliliğidir. Güçlü devlet olmanın da gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmayı yapabilecek yerli şirketler bulunduğunu, gerektiğinde yerli şirketlerin desteklenerek sürecin yürütülebileceğini söyleyen Denktaş, “İhaleni açarsın şartlarını ortaya koyarsın, üstelik yerli şirketlere avantaj verirsin. Zaten kabloların değişiminde yeraltından çıkacak bakır benzeri kaynaklardan elde edilecek gelir, bu projenin yatırım maliyetinin büyük bir kısmını karşılayacaktır.” diye konuştu.

- “Ne istikrardan ne egemenlikten bahsetmesinler”

Meclis’e girişlerde polis barikatı kurulmasıyla milletvekillerin girişte sorun yaşaması olayına da değinen Denktaş, böyle bir uygulama yapılacaksa milletvekillerine önceden bilgi verilmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili başkanlık divanı kararı olup olmadığı ve talimatın kim tarafından verildiği sorularını soran Denktaş, “Ne istikrardan ne egemenlikten bahsetmesinler.” dedi.

Denktaş, ülkedeki asıl milli güvenlik sorununun iç huzursuzluk, pahalılık, istikrarsızlık ve yoksullaşma olduğunu söyledi. Yurttaşların umutsuzluk içinde devletten uzaklaştığını savunan Denktaş, bu tablonun ülkenin geleceği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Biz TAM Parti olarak bu atmosferi değiştirmek niyetindeyiz. Toplumun tüm kesimlerinin ayrılıklarına rağmen, ortak bir zeminde buluşması gerekiyor.” diyen Serdar Denktaş, partide farklı siyasi ve toplumsal geçmişlerden gelen kişilerin yer aldığını söyledi. Denktaş, çabalarının ülkenin daha yaşanabilir hale gelmesi için ortak hedeflerde buluşulmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun basın toplantısını da eleştirerek, Dışişleri Bakanlığı’nın görev tanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denktaş, Başbakan’ın böyle bir durumda Dışişleri Bakanı’nı görevden alması gerektiğini iddia etti.