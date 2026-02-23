Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir genelinde başlattığı asfaltlama çalışmalarına Suriçi bölgesinde devam edecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Kadife Sokak ve Lale Sokak’ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacak ve çalışmalar süresince sokaklar trafiğe kapı olacak.

Çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.