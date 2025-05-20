Eski Başbakan Yardımcısı, bakan ve milletvekili Serdar Denktaş, aktif siyasete dönme kararı aldığını açıklamasının ardından yeni parti kurma çalışmalarını başlattığını ifade ederek, “Artık ülkede dönüşümü başlatacak, güven verecek, sadece eleştiren değil olması gerekenleri hayata geçirecek bir oluşumla geliyoruz” dedi.

Denktaş’ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, katıldığı canlı yayında konuşan Serdar Denktaş, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yaşanan sorunların büyük boyutlara ulaştığını söyledi. Denktaş, “Bu ülke için dertlenen ve elini taşın altına koyacak insanlarla yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

- “Ülke uzun süredir UBP ve CTP arasında sıkışıp kaldı”

Ülkenin uzun süredir UBP ve CTP arasında sıkışıp kaldığını dile getiren Denktaş, siyaset sahnesinin sırasıyla birinin hükümette, diğerinin muhalefette olduğu bir kıskaca girdiğini savundu.

Partinin hem tecrübe sahibi, hem de genç ve dinamik isimlerden oluştuğunu söyleyen Denktaş, “Benim 32 yıllık siyasi tecrübem her zaman tıkanıklıkları aşmak, uzlaşmak ve çözüm üretmek üzerine kurulu olmuştur. Hayata geçirdiğimiz yeni partinin de misyonu öncelikle bu olacak. Ben bir ömür olan siyasi tecrübemi genç arkadaşlarımla paylaşacağım ve sorunlarımıza birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kuracakları yeni partinin hem merkez sağda hem de merkez solda karşılık bulacağını ifade eden Serdar Denktaş, kurucu kadronun artık şikâyet etmek yerine harekete geçmeyi, eleştirmek yerine değiştirmeyi tercih eden; bu ülke için kaygı duyan, liyakat sahibi kişilerden oluştuğunu söyledi.

- “Sorunlarımıza pratik çözümler üreteceğiz. Herkesi, söylenmeyi bir kenara bırakıp, elini taşın altına koymaya çağırıyoruz”

Kıbrıs sorunuyla ilgili iki devletli çözüm ya da federasyon çıkmazından başka bir yol daha olduğunu ifade eden Denktaş, “Kamplaşmalara bir son verip, sorunlarımıza pratik çözümler üreteceğiz. Ülkenin gidişatından şikayetçi olan, çocukları ve torunlarının bu ülkede mutlu ve huzurlu yaşamaya devam etmesini isteyen herkesi söylenmeyi bir kenara bırakıp, elini taşın altına koymaya çağırıyoruz” dedi.

-“Cumhurbaşkanlığı adaylığım geri planda”

Parti çalışmalarına öncelik verdiği için cumhurbaşkanlığı adaylığının şu anda geri planda olduğunu belirten Denktaş, bu konuya parti ile birlikte karar vereceklerini söyledi.

- “Mülkiyet sorununun çözümü için sürecin uluslararası hukuka taşınması gerek”

Mülkiyet sorunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Denktaş, atılan adımların Rum tarafının çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Denktaş, mülkiyet sorununun çözümü için iç hukukta düzenleme yapılması ve ardından sürecin uluslararası hukuka taşınması gerektiğini belirtti. Rum tarafının dava açma çağrılarına karşılık Türk tarafının etkisiz kaldığını belirten Denktaş, Güney’de de bir mal tazmin komisyonu kurulması gerektiğini ve Kıbrıslı Türklerin haklarının uluslararası düzeyde savunulması gerektiğini kaydetti.