Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi kurucusu Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirerek, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini yeniden kazandığına dikkati çekti.

Denktaş, Kıbrıs Postasında Erçin Şahmaran'ın canlı yayın konuğu oldu. “Son yıllarda, zaten bizim seçtiğimiz olmuyor düşüncesine kapılan halkımızın bu algıyı kırdığını görüyorum” diye konuşan Denktaş, “İnanıyorum ki bir sonraki seçimlerde çok daha yüksek bir katılım olacaktır. Çünkü boykotçular da gördüler ki gerçekten kendi irademizle Sandığa gittiğimizde bir şeyler değişiyor” dedi.

-“Kampanya burada değil Türkiye'de tuttu”

Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kampanyasının burada değil Türkiye'de karşılık bulduğunu söyleyen Denktaş, “Erhürman’a yapılan 'Rumcu' ve 'siyonist' gibi yakıştırmalar burada kendisini tanıyanları etkilemedi ama Türkiye kamuoyunda Erhürman’ı tanımayanlar için bir kuşku yarattı” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının da çok talihsiz açıklamalar olduğuna işaret eden Denktaş, Bahçeli'nin bu dayanaksız açıklamaların Türkiye kamuoyu ve kendi tabanına yönelik açıklamalar olduğunu söyledi.

-“Kıbrıs sorunu Türkiye'siz çözülemez”

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesinde Kıbrıs sorununun gündemde olmadığını, gündemde yine geçim derdi ve başka öncelikli konular olduğuna dikkati çeken Denktaş, “Kampanya döneminde anlatıldığı gibi birisinin federasyon demesi ile federasyon, diğerinin iki devlet demesi ile iki devlet olmayacak. KKTC'de herkes çok iyi bilir ki; Kıbrıs sorunu Türkiye'siz çözülemez” dedi.

“Adadaki Türk varlığını biz koruduk”

Yıllar boyu Kıbrıs adasındaki Türk varlığının Kıbrıslı Türkler tarafından korunduğunu ve Kıbrıs sorunu diye bir sorunun varlığını da Türkiye'ye yine Kıbrıslı Türklerin hatırlattığının altını çizen Denktaş, bu konuların Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

“Biz burada Milli Mücadele sonucu ikinci Türk devletini kurmuş insanlarız bu devletin yaşaması için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz” diyen Denktaş KKTC devletine inandığını Kıbrıs'a aşık olduğunu ve Anadolu'yu da anavatanı olarak gördüğünün altını çizdi.

-“Oylama entrikası ters tepti”

Seçim öncesi Meclis’te yapılan oylamaya da değinen Denktaş, toplum nezdinde bunun ters teptiğini söyledi. “Seçime 5 gün kala yapılan meclisteki bu oylama düpedüz bir entrikadır. Çünkü seçimlerde muhalefeti zor durumda bırakmak için kurgulanmıştır fakat halk tarafından ters tepmiştir. Çünkü vatandaşın artık bunu oylayanlara güveni kalmamıştır” diye konuştu.