İskele ve Lapta’da meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili dört kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele’de bir site içerisinde faaliyet gösteren anaokulunda, koridordaki askı üzerinde asılı olan bir şahsa ait çanta ve içindeki 2 bin 800 Euro ve 300 STG nakit para, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-43) tutuklandı.

Öte yandan, Lapta'da 22 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında iki ayrı şahsa ait evin kapısı açılıp içeriye girilerek; müzik sistemi, bluetooth hoparlör, bluetooth radyo, televizyon, bluetooth televizyon hoparlörü ve muhtelif ziynet eşyaları çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada, zanlı O.T.(K-38), K.T.(E-) ile S.Y.(K-) tutuklandı.

- Gemikonağı’nda kasti hasar

Gemikonağı’nda bir apartmanın merdiven boşluğunda meydana gelen olayda, 234 miligram alkollü olan apartman sakini İ.C.Ş.(E-26), aralarında yaşanan tartışma sonucu kız arkadaşının evden gitmesine sinirlendi. Söz konusu şahıs, kaldığı dairenin giriş kapısını tekmeleyerek hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Sahtekarlıkla kayıt temin eden şahıs tutuklandı

Doğanköy’de dün trafik kontrolünde başkasının kimliğine bürünerek, sahte trafik cezası makbuzu düzenlenmesine neden olan 20 yaşındaki B.C.S. tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan B.C.S. polise kendisini kardeşi olan O.C.S.(E-22) olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründü ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan O.C.S. adına sahte bir trafik cezası makbuzu düzenlenmesini sağlayıp, sahtekarlıkla kayıt temin etti.

- Güzelyurt’ta iki taraf kavga etti, çevreye rahatsızlık verdi

Güzelyurt’ta dün aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.K.(E-49) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve S.K.(E-57) 51 miligram alkollü içki tesiri altında bir taraf olup, diğer taraf olan A.K.(E-), 88 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.B.(E-46) ve 49 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.B.(E-19) ile kavga etti.

Şahıslar, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.