Lefkoşa, Gemikonağı ve Değirmenlik-Girne ana yolunda meydana gelen üç trafik kazasında ikisi yaya altı kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Gemikonağı’nda meydana gelen kazada 118 miligram alkollü olan Kenan Eyri (E-26), yönetimindeki GD 798 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun her iki tarafında bulunan kaldırım ile kaldırımda yaya olarak bulunan Zain Ul Abdeen’e (E-22) çarptıktan sonra, bir apartmanı çevreleyen taş duvara ve aydınlatma direğine de çarpıp durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve yaya Zain Ul Abdeen, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Kenan Eyri, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Değirmenlik-Girne ana yolunda kaza

Değirmenlik-Girne ana yolu, Arapköy doğu kavşağında, dün, Hasan Akdemir (E-30) yönetimindeki RT 496 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete seyreden araçları tehlikeli mahalde geçtiği sırada, karşı istikametten gelen Mert Sağlar (E-30) yönetimindeki DL 634 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan RT 496 plakalı araç, o esnada arkasından gelen Khushnood Khızar (E-24) yönetimindeki YH 481 plakalı tır aracın çekmekte olduğu römorkun lastiğine de çarptı.

Kazada yaralanan RT 496 plakalı araç sürücüsü Hasan Akdemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

DL 634 plakalı araç sürücüsü Mert Sağlar ve araçta yolcu olarak bulunan Sabahattin Can (E-44) ise, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

- Aracın çarptı yaya yaralandı

Lefkoşa’da, dün, İbrahim Ünar (E-71), yönetimindeki KZ 408 plakalı araçla park halindeyken dikkatsizce yola giriş yapıp sol şeride geçmek için hareket ettiği sırada, aracın solundan yol içerisinde yürüyen yaya İbrahim Şişik’e (E-95) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.