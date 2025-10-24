(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Atakan Kulaksız yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ferhat Oruç mahkemeye olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de bir iş yerinde çalışan zanlının iş yerine kayıp faturalar olduğunu bildirip, söz konusu 41 fatura üzerinde oynama yaparak, 170 bin 944 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde iş yerindeki sistemin kontrol edildiğini belirtti. Polis, yapılan kontrol sonucu zanlının ürün sattığı işletmelere ve çalıştığı iş yerine farklı faturalar yazarak, aradaki farkı çaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, yasaya göre, tütün ürünlerine yüzde 20 KDV, yüzde 1.4.Devlet Katkı payı uygulandığını, zanlının KDV ve Devlet Katkı paylarıyla ilgili faturada sahteleme yaparak, ikinci bir KDV elde ederek, elde ettiği tutarları da çaldığını bildirdi. Polis, zanlıdan el yazı imza örneği alındığını, incelenmesi için uzmana gönderileceğini belirtti. Polis, iş yerinde muhasebe şirketi tarafından tutarlar arasındaki farkın tespiti için inceleme yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.