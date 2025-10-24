Çayırova’da bir evin önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesiyle ilgili olayda B.A da (E-40) tutuklandı. Meseleyle ilgili tutuklu sayısı üçe yükselirken, zanlının işyerinde uyuşturucu da bulundu.

Polis basın bültenine göre, önceki gün saat 03.30’da park halinde bulunan bir şahsa ait UB 707 plakalı araç, üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülüp tutuklanan A.G.K.(E-19) ile L.N.S’nin (E-46) ardından, B.A. da (E-40) tespit edilerek tutuklandı.

- İşyerinde uyuşturucu tespit edildi

B.A’nın Gazimağusa’da işletmeciliğini yaptığı işyerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulundu.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.