Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu, Mutluyaka kavşağında faaliyet gösteren bir işyerinin araç park yerinde, tırda çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis basın bültenine göre dün saat 18.30’da, sürücü Hanifi Yılmaz, kullanımındaki MR 994 plakalı tırı park ettiği sırada elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın bazı aksamları zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.