Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, mayıs ayında 80 iş yerini denetledi, 775 ürüne el konularak müsadere edildi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermelerinin temin edilmesi amacıyla denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında 19 restoran, 10 berber ve kuaför, 10 gıda deposu, 9 kasap, 9 market, 7 gıda üretim tesisi, 5 balık deposu, 3 süt ve süt ürünleri işletmesi, 3 fırın, 2 catering işletmesi ile birer kantin, gece kulübü ve kozmetik deposu kontrol edildi.

Kontrollerde halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 775 ürün müsadere edildi, bunların 753’ünü gıda ürünleri, 18’ini kozmetik ürünler ve 4’ünü ekipmanlar oluşturdu. Sağlık ekipleri, planlı imha çalışmaları kapsamında da 2 imha işlemi gerçekleştirdi.