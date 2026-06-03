Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, Ebola virüsüne ilişkin ülkede doğrulanmış herhangi bir vaka bulunmadığını ancak olası risklere karşı hazırlık düzeyinin şeffaf şekilde ortaya konulması gerektiğini belirtti.

TDP Sağlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan haberlerin toplumda "endişe yarattığı", Sağlık Bakanlığı’nın, ülkede doğrulanmış bir Ebola vakası bulunmadığı yönündeki açıklamasının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

“Halk sağlığı açısından önemli olan yalnızca mevcut tabloyu değerlendirmek değil, olası risklere karşı önceden hazırlıklı olmak” denilen açıklamada, Ebola virüsünün neden olduğu hastalığın uzun yıllardır tıp dünyası tarafından tanındığı, bulaş yolları, korunma yöntemleri ve müdahale protokollerinin bilimsel olarak net şekilde belirlendiği ifade edildi.

Geçmiş yıllarda ülkede olası Ebola vakalarına yönelik Acil Müdahale Planı hazırlandığı anımsatılan açıklamada, bu plan kapsamında vaka tespiti, temaslı takibi, karantina uygulamaları, hasta nakli, tedavi süreçleri ve sağlık personelinin görev dağılımlarının belirlendiği, ayrıca tatbikatlarla sistemin test edildiği kaydedildi.

“Kamuoyunun yanıt beklediği temel soru, söz konusu planın güncellenip, güncellenmediği ve halen yürürlükte olup, olmadığı” denilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapılarak, olası bulaşıcı hastalık risklerine karşı mevcut hazırlık durumunun ve güncel müdahale planlarının kamuoyuyla paylaşılması istendi.

-“Tedbirler kriz ortaya çıkmadan önce alınmalı”

Halk sağlığında temel ilkenin panik yaratmak değil, hazırlık yapmak ve riskleri ciddiye almak olduğu kaydedilen açıklamada, tedbirlerin kriz ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmadan önce alınması gerektiği belirtildi.

Komite, vatandaşlara, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi, doğrulanmamış bilgi ve söylentilere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, halk sağlığını ilgilendiren tüm konularda bilimin, şeffaflığın ve önleyici sağlık politikalarının yanında olmaya devam edileceği belirtildi.