Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Yonca Kavşağı ile Yusuf Çocuk Ltd. arasındaki güzergahta yarından itibaren temizlik çalışması başlatıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışma kapsamında yolun her iki tarafındaki kenarlar ile refüjlerde genel çevre temizliği gerçekleştirilecek.

Belediye, çalışma süresince belirtilen güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve uymalarını istedi.