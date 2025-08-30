Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen “Kalkan Operasyonu” kapsamında 4 kişi tutuklandı, 1 tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki asayiş ve güvenliği sağlamak için vatandaşların da desteğiyle, 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edeceğini ve halkın huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan şahıslara ve suçlara karşı “kalkan” olarak konu şahısları yakalayıp adalete teslim edeceğini vurguladı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Lefkoşa’da dün akşam gerçekleştirilen “Kalkan Operasyonu” kapsamında A.Y. (E-18) ve M.A.K.’nin (E-20) üzerlerinde yapılan aramada, A.Y.’nin tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile toplam 5 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Yapılan pusu ve sonrasındaki operasyon ile söz konusu tabancayı temin ettikleri ve A.Y. ile M.A.K.’nin teslim almaları için konu tabancayı Sütlüce köyünde bir araziye sakladıkları tespit edilen M.T. (E-49) ve K.K. (E-40) da tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Çayırova’da yangın

Çayırova-Büyükkonuk Anayolu’nun kenarında, dün bir arazide meydana gelen yangın sonucu, toplam 11 dönümlük alan içerisindeki anızlar ile bir adet arı kovanı yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

-Ayakkabı deposunda yangın

Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir ayakkabı mağazasının bodrum katındaki depoda da, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, söz konusu deponun kapısı, muhtelif ayakkabılar, borular, kamera kabloları ile kartonlar yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise bodrum katının duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta kayıp çocuk ailesine teslim edildi

Polise bu sabah 08.00’de verilen bilgide; Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin yakınlarında erkek bir çocuğun yalnız olarak bulunduğu öğrenildi.

Akabinde, Polis ekipleri konu yere giderek çocuğu teslim aldı ve yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu çocuğun annesi ve babası tespit edilerek, çocuk kendilerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.