Turunçgil konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda kapsamlı iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye’deki Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile KKTC’deki Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği arasında imzalanan protokolle turunçgil sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, Ar-Ge çalışmaları, teknik iş birlikleri, ortak tanıtım faaliyetleri ve pazarlama, kalite standartları ile sürdürülebilirlik konularında eşgüdümlü hareket edilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un huzurunda yapılan imza törenine UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu, Interfresh Euroasia Genel Koordinatörü Murat Özer ve Türkiye Cypfruvex Temsilcisi Mevlüt Sezer de katıldı.

Sözkonusu kuruluşlar benzer bir iş birliği anlaşmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu huzurunda da imzaladı.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, narenciyenin ülke için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Çavuş, “Narenciye sektörü hem ekonomik getirisi hem de ihracat potansiyeliyle ülkemizin en değerli üretim alanlarından biridir. Bu tür iş birlikleri, bilgi paylaşımı, ortak vizyon geliştirme ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde var olabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlaşmanın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

-Anlaşmanın ayrıntıları

Anlaşma çerçevesinde; tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesi, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretim modellerinin desteklenmesi, teknik eğitimler ile çalıştay ve seminerlerin düzenlenmesi, akademik kurumlarla ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi de iş birliği alanları arasında yer alıyor.



Ortak pazar araştırmaları yapılması, yeni ihracat pazarlarının belirlenmesi, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin paylaşımı, ortak fuar, tanıtım ve heyet organizasyonları da protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında bulunuyor.



İşbirliği protokolüyle, turunçgil sektöründe bölgesel dayanışmanın artırılması, üretici ve ihracatçılar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.