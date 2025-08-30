Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanında, “Gençleri bekleyen fırsatları yaratan zemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada, gençlere büyük önem verdiğini belirterek, gençlerle her zaman bir araya geldiğini ve birlikte mücadeleler verdiğini kaydetti.

İstanbul’daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 4 yıl başkanlığını yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin daha önceki adının “Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti” olduğunu hatırlattı, derneğin geçmişte Erenköy’e Kıbrıslı Türk öğrencileri gönderdiğini söyledi.

Erenköy’de, Türkiye’de ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin Rum-Yunan ikilisine karşı 2 yıl boyunca direndiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençler, Erenköy’de tarih yazdı. Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar büyük fedakarlıklar yaparak vatanını korudu” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmaya ve gelişmeye devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi ve 6 Şubat depreminin etkilerine rağmen geçmişe göre ekonominin daha iyi olduğunu ve iş potansiyelinin arttığını kaydetti.

Kamu ve özel sektörde yaşanan gelişmelerden dolayı yurtdışındaki vatandaşların ülkesine döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinin yanı sıra iletişim alanında alt yapı yatırımlarının yapılmasıyla dijital dönüşümle ülkenin bilişim adası olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Gençleri fırsatlar bekliyor. Gelecek sizindir. Bunları yaratan zemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Bu günlere kolay gelinmedi o nedenle devletin değeri bilinmelidir. Bu değerlere sahip çıkmak sizin görevinizdir. Sırf antlaşma olsun diye geri dönülemez bir yola girmek size yakışmayandır. Doğru ve zahmetli yolda bu vasiyeti geleceğe taşımanız ve onurlu yaşamı gelecek nesillere aktarmanız sizin başarınız olacaktır.”