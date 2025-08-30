Ahmet Savaşan, MYK Kararıyla UBP Genel Sekreterliğini Yürütecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) MYK’sı oy birliği ile Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürütmek üzere UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan’ı görevlendirdi.

Açıklamada ayrıca, Genel Sekreter Yardımcılıklarına yönelik yeni atamaların yapıldığına da yer verildi. Buna göre, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından tüzüğe uygun olarak; MYK üyesi Neriman Kaşif, MYK üyesi Mehmet Aktunç ve Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi.