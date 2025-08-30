30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Dr. Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, vatandaşlar katıldı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da yapıldı. Törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından tören birlikleri denetlendi, halkın bayramı kutlandı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına binbaşı Suzan Çakır’ın yaptığı konuşmanın ardından resmigeçit ile sona erdi.

-Tatar: "Milletin iradesinin, birlik ve beraberliğinin, özgürlüğe olan tutkunun simgesi"



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, bugün, Türk milletinin tarih sahnesindeki en görkemli zaferlerinden birinin yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Her yıl 30 Ağustos’ta, bağımsızlığın ve özgürlüğün bedelini hatırlatan destansı mücadeleyi yeniden yâd ettiklerini söyleyen Tatar, bugünün, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda milletin iradesinin, birlik ve beraberliğinin, özgürlüğe olan tutkusunun bir simgesi olduğunu belirtti.

Bu yıl büyük zaferin 103. yıl dönümü olduğunu işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının da büyük bedeller ödeyerek egemenliğini koruduğunu vurguladı.

Türk milletinin yokluklar içinde, türlü imkânsızlıklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgal kuvvetlerini bozguna uğrattığını anlatan Tatar, yalnızca Türk milletinin bağımsızlık yolunu değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluşunu müjdelediğini söyledi.

Türk milletinin, bir ve beraber olduğunda hiçbir gücün onu durduramayacağına işaret eden Tatar, 30 Ağustos Zaferinin, sadece Anadolu’daki Türklerin değil, tüm Türk dünyasının ortak gururu olduğunu vurguladı.

O dönemde Kıbrıs Türklerinin de bu mücadeleye gönülden destek verdiğini, bu mukaddes yolda her zaman yanında olduğunu dile getiren Tatar, Ağustos ayının, 1974’te de Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuştuğu ay olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkleri olarak aynı coşkuyu Anavatan Türkiye ile paylaştıklarını, çünkü bu zaferin yalnızca Anadolu’nun değil, tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’nin bağımsızlığının, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının teminatı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza geleceğe taşıyacaklarını belirten Tatar, milletin geleceği için birlik beraberlik ve mücadele ruhu içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Devlet, egemenlik, bağımsızlık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisi vazgeçilmez çizgimizdir” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.

Mazlumun ezildiği bu coğrafyada garantörlük ve devletin vazgeçilmez çizgileri olduğunu belirten Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile şehitleri andı.

-Çakır: "Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini teşkil eden büyük zafer günü"

Binbaşı Çakır da, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini teşkil eden büyük zafer gününü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin varoluş mücadelesini anlatan Çakır, Türk milletinin vatan toprağına, bağımsızlığına yapılan topyekun saldırıya izin vermediğini anlattı.

O dönemdeki mücadele ve tarih üzerine bilgi veren Çakır, bu zaferin, Türk halkının işgale, işkenceye zulüme geçit vermeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

“Ya istiklal ya ölüm” sloganıyla düşmanın vatan topraklarından atıldığını vurgulayan Çakır, Türk milletinin Büyük Önder Atatürk komutası altında düşman kuvvetlerine karşı büyük mücadele verdiğini ve düşmanı İzmir’de denize döküldüğünü anlattı.

Türk ordusunun büyük gücüne vurgu yapan Çakır, 30 Ağustos’un, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden Türk ulusunun Türk tarihine altın harflerle yazdığı tarih olduğunu söyledi.

Türkün istiklalinin elinden alınamayacağının gösterildiğini belirten Çakır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, halkı ve dostları için güvence, düşmanları için korkulu rüya olmaya devam edeceğini, verilecek her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Çakır, ulu Önder Atatürk, dava arkadaşları ve şehitleri andı.