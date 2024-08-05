Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Lisans programı öğrencileri Caleb Sakala ve Cevdet Baran Oral, ekim ayı başında Adana, Türkiye’de gerçekleşecek TEKNOFEST Finansal Teknolojiler Yarışması 2024 finallerinde DAÜ'yü temsil edecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, daha önce finans alanında faaliyet gösteren yüksek onur öğrencisi Caleb Sakala ve birden fazla kodlama dilinde yazılım oluşturma deneyimine sahip olan Cevdet Baran Oral, uzmanlıklarını birleştirerek, "Her fırsatı değerlendirmek isteyenler için oluşturulmuş" kapsamlı bir robo-danışman sistemi ile TEKNOFEST Finansal Teknolojiler Yarışması 2024 finaline katılmaya hak kazandı.

Açıklamaya göre, Finansal Teknolojiler Yarışması, finans alanında yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmekte. Yarışmada, fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran Türkiye’deki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair vizyoner ve inovatif proje fikirleri bir araya gelme fırsatı bulacak.