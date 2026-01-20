Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için bir vekaleten atama daha yapıldığını savunarak, Rektörlüğün kurulların iradesini yok sayan yaklaşımının Üniversite’ye zarar verdiğini kaydetti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, Rektörlüğün dün, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için bir vekaleten atama daha yaptığı öne sürüldü. Mevzuat gereği bu görevlendirmenin Enstitü Kurulu’nun görüşü alınarak ve VYK tarafından asaleten yapılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Kurulların iradesini yok sayan vekaleten atamalar, asaleten atama hakkını fiilen engellemekte ve Üniversite'yi gereksiz tartışmalara sürüklemektedir.” denildi.

Tüm atamaların hukuka, demokratik teamüllere ve kurumsal yönetişime uygun şekilde yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Üniversitemizin itibarı, çalışanların hak ve iradesi ile akademik yönetim anlayışının korunması için, DAÜ-SEN sürecin takipçisi olacaktır. Enstitü Kurulu en kısa sürede görüşünü oluşturmalı, Rektör bu görüşe uygun öneriyi VYK’ya iletmeli ve asaleten atama yapılmalıdır.” ifadelerine yer verildi.