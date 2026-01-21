Avrupa Birliği (AB), Gazimağusa’daki kültürel miras alanlarının sürdürülebilir bakımını desteklemek amacıyla 466 bin 400 Euro tutarında kaynak ayırdı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, desteğin Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan uygulanan tedarik sözleşmesi kapsamında sağlandığı ve restorasyon çalışmalarının ardından düzenli bakımın sürdürülebilmesinde yaşanan kapasite yetersizliğine çözüm üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, AB’nin 2012 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında kültürel mirasın korunmasına toplam 32,5 milyon Euro kaynak sağladığı hatırlatıldı.

Ekim 2025–Ocak 2026 döneminde Kıbrıslı Türklerin kullanımına yönelik özel araç, makine ve ekipmanların teslim edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu araç ve ekipmanların; bitki örtüsünün temizlenmesi ve acil müdahaleler gibi düzenli ve önleyici bakım çalışmalarında yerel kapasiteyi artırarak, kültürel mirasın daha sürdürülebilir biçimde yönetilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Desteğin temelini Gazimağusa’da Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin AB finansmanıyla on yılı aşkın süredir yürüttüğü restorasyon çalışmalarının oluşturduğu belirtilirken; Komitenin, 2015 yılından bu yana Othello Kulesi, şehir surlarının çeşitli bölümleri, burç ve kapılar, tarihi merkezdeki kilise ve camiler ile Salamis’te bulunan Kampanopetra ve Agios Epiphanios bazilikalarında restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.