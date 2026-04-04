Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) yetkilileriyle görüştü.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan sorunlar ele alındı ve üniversitenin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca yükseköğretimin önemine de dikkat çekilerek, bu alanın geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin çok değerli bir kurum olduğunu dile getirerek CTP’nin üniversitedeki sorunların çözümü için kararlı bir duruş sergileyeceğini söyledi.

Ziyarette Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ile milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat eşlik etti.

DAÜ BİR-SEN heyetinde ise Eş Başkanları Buğu Sümen Cohar ve Oğuzhan Erdönmez ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.